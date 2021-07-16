Доллар и евро дешевеют. Наличные курсы

В пятницу, 16 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 3,75 коп и составляет 27,133 грн. Курс продажи упал на 3,55 коп – до 27,344 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,05 грн, максимальный – 27,2 грн. Для продажи минимальный курс – 27,28 грн, максимальный – 27,45 грн.

Средний курс покупки евро упал на 7,15 коп и составляет 31,9535 грн. Средний курс продажи упал на 7,4 коп и составляет 32,3485 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,8 грн, максимальный – 32,1 грн. Для продажи минимальный курс – 32,25 грн, максимальный – 32,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,4 коп и составляет 3,311 грн. Средний курс продажи упал на 0,3 коп и составляет – 3,749 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,64 грн. Для продажи минимальный курс – 3,67 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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