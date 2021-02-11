Доллар и евро дорожают. Наличные курсы валют

В четверг, 11 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 13,7 коп и составляет 27,7755 грн. Курс продажи вырос на 15,85 коп – до 28,0575 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,65 грн, максимальный – 27,86 грн. Для продажи минимальный курс – 27,95 грн, максимальный – 28,22 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 20,5 коп и составляет 33,5125 грн. Средний курс продажи вырос на 25,05 коп и составляет 34,028 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,15 грн, максимальный – 33,68 грн. Для продажи минимальный курс – 33,9 грн, максимальный – 34,15 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,8 коп и составляет 3,455 грн. Средний курс продажи вырос на 1,8 коп и составляет 3,863 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,75 грн. Для продажи минимальный курс – 3,79 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина

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