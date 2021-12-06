Доллар и евро дорожают. Наличные курсы валют

В понедельник, 6 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 5,65 коп и составляет 27,239 грн. Курс продажи вырос на 5,2 коп и составляет 27,4715 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,12 грн, максимальный – 27,25 грн. Для продажи минимальный курс – 27,4 грн, максимальный – 27,55 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 4,65 коп и составляет 30,6445 грн. Средний курс продажи вырос на 3,4 коп и составляет 31,0555 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 30,4 грн, максимальный – 30,8 грн. Для продажи минимальный курс – 30,86 грн, максимальный – 31,25 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,7 коп и составляет 3,299 грн. Средний курс продажи вырос на 1,1 коп до 3,783 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,65 грн. Для продажи минимальный курс – 3,7 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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