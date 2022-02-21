Доллар и евро дорожают. Наличные курсы валют

В понедельник, 21 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 6,7 коп. и составляет 28,292 грн. Курс продажи вырос на 15,25 коп. и составляет 28,72 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 28,2 грн, максимальный – 28,4 грн. Для продажи минимальный курс – 28,55 грн, максимальный – 29 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 5,25 коп. и составляет 32,0465 грн. Средний курс продажи вырос на 12,75 коп. и составляет 32,642 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,8 грн, максимальный – 32,25 грн. Для продажи минимальный курс – 32,35 грн, максимальный – 32,95 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 6,9 коп. и составляет 3,255 грн. Средний курс продажи вырос на 1 коп. и составляет 3,817 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,6 грн. Для продажи минимальный курс – 3,74 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина

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