Доллар и евро дорожают. Наличные курсы валют

В среду, 12 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 3 коп. и составляет 37,31 грн. Курс продаж увеличился на 2 коп. до 37,98 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,9 грн, максимальный – 37,5 грн. Для продажи минимальный курс – 37,55 грн, максимальный – 38,4 грн.

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Средний курс покупки евро увеличился на 10 коп. и составляет 40,32 грн. Средний курс продаж вырос на 7 коп. до 41,25 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 39,5 грн, максимальный – 40,79 грн. Для продажи минимальный курс – 40,8 грн, максимальный – 41,75 грн.

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Анна Ішутіна

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