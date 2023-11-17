Доллар и евро дорожают. Наличные курсы
17.11.2023, 11:07
Фото: depositphotos.com
В пятницу, 17 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 1 коп. и составил 37,25 грн. Курс продаж увеличился также на 1 коп. — до 37,82 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 36,6 грн, максимальный – 37,51 грн. Для продажи минимальный курс – 37,55 грн, максимальный – 38 грн.
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Средний курс покупки евро вырос на 5 коп. и составляет 39,96 грн. Курс продаж повысился на 3 коп. — до 40,96 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 39 грн, максимальный – 40,46 грн. Для продажи минимальный курс – 40,65 грн, а максимальный – 42 грн.
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