Доллар и евро дорожают. Наличные курсы

В пятницу, 17 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 1 коп. и составил 37,25 грн. Курс продаж увеличился также на 1 коп. — до 37,82 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 36,6 грн, максимальный – 37,51 грн. Для продажи минимальный курс – 37,55 грн, максимальный – 38 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 5 коп. и составляет 39,96 грн. Курс продаж повысился на 3 коп. — до 40,96 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 39 грн, максимальный – 40,46 грн. Для продажи минимальный курс – 40,65 грн, а максимальный – 42 грн.

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