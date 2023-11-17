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Гривня зміцнюється. Курс валют НБУ

Этот материал также доступен на русском
17.11.2023, 09:00
Гривня зміцнюється. Курс валют НБУ - Фото
Фото: depositphotos.com

Відповідно до офіційного курсу Національного банку України, 17 листопада курс гривні відносно долара зріс на 2 копійки до 36,2496/дол. Стосовно євро національна валюта подорожчала на 9 копійок – 39,3054/євро.

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