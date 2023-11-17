Гривня укрепляется. Курс валют НБУ
17.11.2023, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 17 ноября курс гривни по отношению к доллару вырос на 2 копейки до 36,2496/долл. По отношению к евро национальная валюта подорожала на 9 копеек – 39,3054/евро.
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