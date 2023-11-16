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Податок на надприбутки банків буде 50% – вищим, ніж планувалось: рішення комітету

Этот материал также доступен на русском
16.11.2023, 12:54
Податок на надприбутки банків буде 50% – вищим, ніж планувалось: рішення комітету - Фото
Фото: depositphotos.com

Фінансовий комітет Верховної Ради перед другим читанням змінив законопроєкт про додаткове оподаткування надприбутків банків №9656-д, запропонувавши підвищити їм податок на прибуток не до 36%, як планувалося, а до 50%. Про це повідомили керівники комітету Данило Гетманцев та Ярослав Железняк.

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Ставку підвищують за наполяганням Міжнародного валютного фонду, Мінфіну та Національного банку. Вона буде застосована для оподаткування прибутку банків за 2023 рік.

Починаючи з 2024 року, базова ставка податку на прибуток для банків становитиме 25%.

Звичайна ставка на прибуток підприємств України становить 18%.

Железняк із посиланням на розрахунки Мінфіну пише, що підвищення податку принесе 24-25 млрд грн за 2023 рік, а далі це буде 6-7 млрд.

Читайте також: Тарас Козак: "Банки є прокладкою, яка збирає гроші з населення і вкладає в ОВДП"

Андрій Водяний
Верховна Радаподаткибанки
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