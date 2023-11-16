Податок на надприбутки банків буде 50% – вищим, ніж планувалось: рішення комітету
Фінансовий комітет Верховної Ради перед другим читанням змінив законопроєкт про додаткове оподаткування надприбутків банків №9656-д, запропонувавши підвищити їм податок на прибуток не до 36%, як планувалося, а до 50%. Про це повідомили керівники комітету Данило Гетманцев та Ярослав Железняк.
Ставку підвищують за наполяганням Міжнародного валютного фонду, Мінфіну та Національного банку. Вона буде застосована для оподаткування прибутку банків за 2023 рік.
Починаючи з 2024 року, базова ставка податку на прибуток для банків становитиме 25%.
Звичайна ставка на прибуток підприємств України становить 18%.
Железняк із посиланням на розрахунки Мінфіну пише, що підвищення податку принесе 24-25 млрд грн за 2023 рік, а далі це буде 6-7 млрд.
- Наприкінці серпня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про оподаткування надприбутків банків, яким пропонувалося запровадити 5% податок на чистий процентний дохід додатково до податку на прибуток. Національний банк підтримав тимчасове підвищення податків для банків, але запропонував інший механізм — збільшення процентної ставки податку на прибуток.
- Верховна Рада підтримала законопроєкт №9656-д у першому читанні в середині жовтня.
- За три квартали 2023 року українські банки отримали 110 млрд грн чистого прибутку.
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