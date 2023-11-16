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Налог на сверхприбыль банков будет 50% – выше, чем планировалось: решение комитета

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2023, 12:54
Налог на сверхприбыль банков будет 50% – выше, чем планировалось: решение комитета - Фото
Фото: depositphotos.com

Финансовый комитет Верховной Рады перед вторым чтением изменил законопроект о дополнительном налогообложении сверхприбылей банков №9656-д, предложив повысить им налог на прибыль не до 36%, как планировалось, а до 50%. Об этом сообщили руководители комитета Даниил Гетманцев и Ярослав Железняк.

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Ставку повышают по настоянию Международного валютного фонда, Минфина и Национального банка. Она будет использована для налогообложения прибыли банков за 2023 год.

Начиная с 2024 года, базовая ставка налога на прибыль для банков составит 25%.

Обычная ставка на прибыль предприятий Украины составляет 18%.

Железняк со ссылкой на расчеты Минфина пишет, что повышение налога принесет 24-25 млрд грн за 2023 год, а дальше это будет 6-7 млрд.


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Андрей Водяный
банкиналогиверховная рада
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