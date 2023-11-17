Долар та євро дорожчають. Готівкові курси

У п’ятницю, 17 листопада, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з четвергом, виріс на 1 коп. і склав 37,25 грн. Курс продажу збільшився також на 1 коп. — до 37,82 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 36,6 грн, максимальний – 37,51 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,55 грн, максимальний – 38 грн.

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Середній курс купівлі євро піднявся на 5 коп. і складає 39,96 грн. Курс продажу підвищився на 3 коп. — до 40,96 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 39 грн, максимальний – 40,46 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,65 грн, а максимальний – 42 грн.

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