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Байден підписав закон, який продовжує роботу уряду США. Туди не увійшла допомога Україні

Этот материал также доступен на русском
17.11.2023, 09:10
Байден підписав закон, який продовжує роботу уряду США. Туди не увійшла допомога Україні - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Президент США Джо Байден ввечері 16 листопада підписав закон, який знімає загрозу шатдауну і продовжує роботу уряду США до другої половини зими, йдеться на сайті Білого дому.

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Тимчасовий законопроєкт Конгресу не мыстить запиту Білого дому на фінансування України, Ізраїлю і Тайваню. Це питання мають розглянути окремо до кінця року.

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Тимчасовий бюджет – це двоетапна резолюція про короткострокове фінансування уряду: перший етап – до 19 січня (енергетичні й водні програми, військове будівництво, міністерства у справах ветеранів, сільського господарства, транспорту, житлового будівництва і міського розвитку), другий – до 2 лютого (Пентагон і багато соціальних програм, не пов'язаних з обороною).

Це уже другий тимчасовий бюджет у США з 1 жовтня, коли там почався новий фіскальний рік.

  • За півтора місяця до початку нового року Україна досі не отримала підтверджень фінансової підтримки від США і Євросоюзу, двох основних донорів. Власних доходів державі ледве вистачає на фінансування воєнної кампанії, дефіцит держбюджету – понад 1,6 трлн грн.
Андрій Водяний
Джо Байденсшабюджетфінансова допомога
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