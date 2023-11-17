Байден підписав закон, який продовжує роботу уряду США. Туди не увійшла допомога Україні

Президент США Джо Байден ввечері 16 листопада підписав закон, який знімає загрозу шатдауну і продовжує роботу уряду США до другої половини зими, йдеться на сайті Білого дому.

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Тимчасовий законопроєкт Конгресу не мыстить запиту Білого дому на фінансування України, Ізраїлю і Тайваню. Це питання мають розглянути окремо до кінця року.

Тимчасовий бюджет – це двоетапна резолюція про короткострокове фінансування уряду: перший етап – до 19 січня (енергетичні й водні програми, військове будівництво, міністерства у справах ветеранів, сільського господарства, транспорту, житлового будівництва і міського розвитку), другий – до 2 лютого (Пентагон і багато соціальних програм, не пов'язаних з обороною).

Це уже другий тимчасовий бюджет у США з 1 жовтня, коли там почався новий фіскальний рік.