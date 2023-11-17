Байден подписал закон, продлевающий работу правительства США. Туда не вошла помощь Украине

Президент США Джо Байден вечером 16 ноября подписал закон, снимающий угрозу шатдауна и продлевающий работу правительства США до второй половины зимы, говорится на сайте Белого дома.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Временный законопроект Конгресса не включает запрос Белого дома на финансирование Украины, Израиля и Тайваня. Этот вопрос должен быть рассмотрен отдельно до конца года.

Временный бюджет – это двухэтапная резолюция о краткосрочном финансировании правительства: первый этап – до 19 января (энергетические и водные программы, военное строительство, министерства по делам ветеранов, сельского хозяйства, транспорта, жилищного строительства и городского развития), второй – до 2 февраля (Пентагон и многие социальные программы, не связанные с обороной).

Это уже второй временный бюджет в США с 1 октября, когда начался новый фискальный год.