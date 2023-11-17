Байден подписал закон, продлевающий работу правительства США. Туда не вошла помощь Украине
Президент США Джо Байден вечером 16 ноября подписал закон, снимающий угрозу шатдауна и продлевающий работу правительства США до второй половины зимы, говорится на сайте Белого дома.
Временный законопроект Конгресса не включает запрос Белого дома на финансирование Украины, Израиля и Тайваня. Этот вопрос должен быть рассмотрен отдельно до конца года.
Временный бюджет – это двухэтапная резолюция о краткосрочном финансировании правительства: первый этап – до 19 января (энергетические и водные программы, военное строительство, министерства по делам ветеранов, сельского хозяйства, транспорта, жилищного строительства и городского развития), второй – до 2 февраля (Пентагон и многие социальные программы, не связанные с обороной).
Это уже второй временный бюджет в США с 1 октября, когда начался новый фискальный год.
- За полтора месяца до начала нового года Украина еще не получила подтверждений финансовой поддержки от США и Евросоюза, двух основных доноров. Собственных доходов государству едва хватает на финансирование военной кампании, дефицит госбюджета – более 1,6 трлн.
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