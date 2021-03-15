Доллар и евро вновь подешевели. Итоги торгов на межбанке

В понедельник, 15 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,71/27,73, к закрытию котировки составили 27,61/27,625.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,605, максимальные – 27,71. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,62, максимальные – 27,73.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,0330/33,0541, к закрытию котировки составили 32,9359/32,9483.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3783/0,3787, к закрытию котировки составили 0,3773/0,3777.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.