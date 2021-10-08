Доллар и евро еще подешевели. Наличные курсы валют

В пятницу, 8 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 1,5 коп. и составляет 26,2485 грн. Курс продажи упал на 1,75 коп. – до 26,4715 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,15 грн, максимальный – 26,35 грн. Для продажи минимальный курс – 26,4 грн, максимальный – 26,58 грн.

Средний курс покупки евро упал на 2,3 коп. и составляет 30,214 грн. Средний курс продажи упал на 3,6 коп. и составляет 30,6155 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 30,1 грн, максимальный – 30,4 грн. Для продажи минимальный курс – 30,47 грн, максимальный – 30,78 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,9 коп. и составляет 3,303 грн. Средний курс продажи вырос на 0,3 коп. до 3,735 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,62 грн. Для продажи минимальный курс – 3,67 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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