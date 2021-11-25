Курсы доллара и евро продолжили рост

В четверг, 25 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 7,5 коп. и составляет 26,8775 грн. Курс продажи вырос на 7,95 коп. и составляет 27,136 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,75 грн, максимальный – 26,94 грн. Для продажи минимальный курс – 27,03 грн, максимальный – 27,25 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 1,65 коп. и составляет 30,0285 грн. Средний курс продажи вырос на 1,3 коп. и составляет 30,4595 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 29,85 грн, максимальный – 30,2 грн. Для продажи минимальный курс – 30,3 грн, максимальный – 30,65 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 6,8 коп. и составляет 3,331 грн. Средний курс продажи вырос на 0,2 коп. до 3,731 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,56 грн. Для продажи минимальный курс – 3,62 грн, максимальный – 3,9 грн.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.