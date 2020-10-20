Наличные курсы доллара и евро растут

Во вторник, 20 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 1,25 коп и составляет 28,2535 грн. Курс продажи вырос на 0,75 коп – до 28,501 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 28,1 грн, максимальный – 28,33 грн. Для продажи минимальный курс – 28,43 грн, максимальный – 28,58 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 12,35 коп и составляет 33,0270 грн. Средний курс продажи вырос на 13,15 коп и составляет 33,558 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,75 грн, максимальный – 33,25 грн. Для продажи минимальный курс – 33,36 грн, максимальный – 33,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,5 коп и составляет 3,332 грн. Средний курс продажи вырос на 0,3 коп и составляет 3,763 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,62 грн. Для продажи минимальный курс – 3,65 грн, максимальный – 4 грн.

Анна Ишутина

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