Доллар и евро еще заметно подешевели. Наличные курсы валют

Во вторник, 12 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 11,8 коп и составляет 28,001 грн. Курс продажи упал на 14,35 коп – до 28,3085 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,8 грн, максимальный – 28,15 грн. Для продажи минимальный курс – 28,15 грн, максимальный – 28,62 грн.

Средний курс покупки евро упал на 22,75 коп и составляет 33,8625 грн. Средний курс продажи упал на 33,4 коп и составляет 34,4605 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,6 грн, максимальный – 34,1 грн. Для продажи минимальный курс – 34,18 грн, максимальный – 35,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,8 коп и составляет 3,387 грн. Средний курс продажи упал на 2,6 коп и составляет 3,87 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,65 грн. Для продажи минимальный курс – 3,7 грн, максимальный – 4 грн.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.