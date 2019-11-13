Доллар и евро на межбанке еще подешевели

В среду, 13 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,35/24,38, к закрытию котировки составили 24,30/24,32.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,295, максимальные – 24,35. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,32, максимальные – 24,38.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,7996/26,8326, к закрытию котировки составили 26,7567/26,7763.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3793/0,3799, к закрытию котировки составили 0,3770/0,3775.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"