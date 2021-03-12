Доллар и евро на межбанке подешевели

В пятницу, 12 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,72/27,735, к закрытию котировки составили 27,715/27,73.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,70, максимальные – 27,74. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,715, максимальные – 27,755.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,1087/33,1266, к закрытию котировки составили 33,0639/33,0818.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3770/0,3773, к закрытию котировки составили 0,3778/0,3781.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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