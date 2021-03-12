Доллар и евро на межбанке подешевели
12.03.2021, 17:10
Иллюстративное фото: depositphotos.com
В пятницу, 12 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,72/27,735, к закрытию котировки составили 27,715/27,73.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,70, максимальные – 27,74. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,715, максимальные – 27,755.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 33,1087/33,1266, к закрытию котировки составили 33,0639/33,0818.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3770/0,3773, к закрытию котировки составили 0,3778/0,3781.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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