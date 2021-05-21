Доллар и евро на межбанке подешевели

В пятницу, 21 мая, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,455/27,475, к закрытию котировки составили 27,42/27,44.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,42, максимальные – 27,46. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,44, максимальные – 27,48.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,5692/33,5909, к закрытию котировки составили 33,4085/33,4328.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3730/0,3734, к закрытию котировки составили 0,3735/0,3739.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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