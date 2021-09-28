Доллар и евро на межбанке подешевели

Во вторник, 28 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,60/26,62, к закрытию котировки составили 26,555/26,575.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,52, максимальные – 26,60. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,54, максимальные – 26,62.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 31,0581/31,0815, к закрытию котировки составили 31,0215/31,0449.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3667/0,3671, к закрытию котировки составили 0,3647/0,3651.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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