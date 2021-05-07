Доллар и евро на межбанке подорожали

В пятницу, 7 мая, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,73/27,75, к закрытию котировки составили 27,74/27,76.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,725, максимальные – 27,78. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,745, максимальные – 27,80.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,4368/33,4581, к закрытию котировки составили 33,6264/33,6506.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3737/0,3742, к закрытию котировки составили 0,3758/0,3762.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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