Доллар и евро на межбанке подорожали
07.05.2021, 17:24
Иллюстративное фото: depositphotos.com
В пятницу, 7 мая, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,73/27,75, к закрытию котировки составили 27,74/27,76.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,725, максимальные – 27,78. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,745, максимальные – 27,80.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 33,4368/33,4581, к закрытию котировки составили 33,6264/33,6506.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3737/0,3742, к закрытию котировки составили 0,3758/0,3762.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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