Доллар и евро на межбанке подорожали

В четверг, 21 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,18 / 26,20, к закрытию котировки составили 26,345/26,365.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,17, максимальные – 26,345. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,19, максимальные – 26,365.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,4866/30,5099, к закрытию котировки составили 30,6761/30,6994.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3685/0,3689, к закрытию котировки составили 0,3700/0,3704.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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