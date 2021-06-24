Доллар и евро на межбанке стремительно дорожают: данные к закрытию торгов

В четверг, 24 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,25/27,27, к закрытию котировки составили 27,53/27,56.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,25, максимальные – 27,53. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,27, максимальные – 27,56.

Торги по евро начались с котировок 32,5201/32,544, к закрытию котировки составили 32,9011/32,9369.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3758/0,3765, к закрытию котировки составили 0,381/0,3815.

Согласно данным, полученным LIGA.net от УкрДилинг

Александра Шмыкова

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