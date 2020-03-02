Доллар и евро на межбанке подорожали

В понедельник, 2 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,69/24,72, к закрытию котировки составили 24,875/24,895.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,69, максимальные – 24,875. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,72, максимальные – 24,895.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,3170/27,3477, к закрытию котировки составили 27,6759/27,6931.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3727/0,3733, к закрытию котировки составили 0,3712/0,3716.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"