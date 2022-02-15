Доллар и евро начали дешеветь. Курсы валют в банках

Во вторник, 15 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 6,55 коп. и составляет 28,2555 грн. Курс продажи упал на 21,8 коп. и составляет 28,7355 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 28 грн, максимальный – 28,41 грн. Для продажи минимальный курс – 28,4 грн, максимальный – 29 грн.

Средний курс покупки евро упал на 3,85 коп. и составляет 31,908 грн. Средний курс продажи упал на 31,25 коп. и составляет 32,6205 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,7 грн, максимальный – 32,2 грн. Для продажи минимальный курс – 32,2 грн, максимальный – 33 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,7 коп. и составляет 3,313 грн. Средний курс продажи упал на 0,4 коп. и составляет 3,81 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,63 грн. Для продажи минимальный курс – 3,75 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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