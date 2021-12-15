Доллар и евро начали дорожать. Курс валют НБУ
15.12.2021, 07:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 15 декабря курс гривни относительно доллара упал на 11 копеек. По отношению к евро гривня потеряла 21 копейку.
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