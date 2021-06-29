Доллар и евро подешевели. Итоги торгов на межбанке

Во вторник, 29 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,25/27,27, к закрытию котировки составили 27,18/27,20.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,15, максимальные – 27,25. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,17, максимальные – 27,27.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,4792/32,5031, к закрытию котировки составили 32,3278/32,3516.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3769/0,3773, к закрытию котировки составили 0,3740/0,3744.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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