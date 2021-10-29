Доллар и евро подешевели. Итоги торгов на межбанке
29.10.2021, 17:11
Фото: depositphotos.com
В пятницу, 29 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,265 / 26,285, к закрытию котировки составили 26,255 / 26,275.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,25, максимальные – 26,295. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,27, максимальные – 26,315.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 30,6328/30,6535, к закрытию котировки составили 30,5083/30,5315.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3725/0,3730, к закрытию котировки составили 0,3713/0,3719.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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