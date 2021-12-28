Доллар и евро подешевели. Итоги торгов на межбанке
28.12.2021, 17:06
Фото: unsplash.com
Во вторник, 28 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,23/27,25, к закрытию котировки составили 27,20/27,22.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,165, максимальные – 27,245. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,185, максимальные – 27,265.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 30,8134/30,8361, к закрытию котировки составили 30,7577/30,7803.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3701/0,3705, к закрытию котировки составили 0,36830,3687.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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