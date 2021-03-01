Доллар и евро подешевели к закрытию межбанка

В понедельник, 1 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,97/27,99, к закрытию котировки составили 27,94/27,96.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,94, максимальные – 28,01. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,96, максимальные – 28,025.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,7737/33,7951, к закрытию котировки составили 33,6509/33,6750.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3777/0,3781, к закрытию котировки составили 0,3772/0,3777.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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