Доллар и евро подешевели. Курс валют НБУ
29.06.2021, 08:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 29 июня, курс гривни вырос по отношению к доллару на 6 копеек. А по отношению к евро национальная валюта укрепилась на 5 копеек.
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