Доллар и евро подешевели. Курс валют НБУ
15.07.2021, 06:16
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 15 июля курс гривни вырос относительно доллара на 2 копекйки, относительно евро – на 12 копеек.
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