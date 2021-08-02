Доллар и евро подешевели. Курс валют НБУ
02.08.2021, 08:00
Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 2 августа курс гривни вырос по отношению к доллару на 7 копеек, а по отношению к евро – на 3 копейки.
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