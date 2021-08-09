Доллар и евро подешевели. Курс валют НБУ

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 9 августа курс гривни вырос по отношению к доллару на 10 копеек, а по отношению к евро – на 22 копейки.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.