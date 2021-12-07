Доллар и евро подешевели. Курсы валют по банкам

Во вторник, 7 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 1,75 коп. и составляет 27,2215 грн. Курс продажи упал на 1,9 коп. и составляет 27,4525 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,15 грн, максимальный – 27,3 грн. Для продажи минимальный курс – 27,37 грн, максимальный – 27,6 грн.

Средний курс покупки евро упал на 4,8 коп. и составляет 30,5965 грн. Средний курс продажи упал на 4,6 коп. и составляет 31,0095 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 30,4 грн, максимальный – 30,75 грн. Для продажи минимальный курс – 30,85 грн, максимальный – 31,25 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,1 коп. и составляет 3,309 грн. Средний курс продажи упал на 0,8 коп. до 3,775 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,64 грн. Для продажи минимальный курс – 3,7 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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