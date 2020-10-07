Доллар и евро подешевели. Наличные курсы валют

В среду, 7 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 5,65 коп и составляет 28,234 грн. Курс продажи упал на 5,8 коп – до 28,4995 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 28,03 грн, максимальный – 28,31 грн. Для продажи минимальный курс – 28,4 грн, максимальный – 28,6 грн.

Средний курс покупки евро упал на 8,7 коп и составляет 32,9535 грн. Средний курс продажи упал на 7,9 коп и составляет 33,5215 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,65 грн, максимальный – 33,13 грн. Для продажи минимальный курс – 33,3 грн, максимальный – 33,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,8 коп и составляет 3,309 грн. Средний курс продажи вырос на 0,6 коп и составляет 3,763 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,58 грн. Для продажи минимальный курс – 3,65 грн, максимальный – 4 грн.

Анна Ишутина

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