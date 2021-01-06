Доллар и евро подешевели. Наличные курсы валют

В среду, 6 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 9,45 коп и составляет 28,143 грн. Курс продажи упал на 8,75 коп – до 28,4795 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,9 грн, максимальный – 28,26 грн. Для продажи минимальный курс – 28,35 грн, максимальный – 28,62 грн.

Средний курс покупки евро упал на 6,6 коп и составляет 34,284 грн. Средний курс продажи упал на 5,95 коп и составляет 35,0005 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,65 грн, максимальный – 34,65 грн. Для продажи минимальный курс – 34,4 грн, максимальный – 35,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,1 коп и составляет 3,399 грн. Средний курс продажи упал на 0,7 коп и составляет 3,895 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,71 грн. Для продажи минимальный курс – 3,8 грн, максимальный – 4 грн.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.