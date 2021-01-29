Доллар и евро подешевели. Наличные курсы валют

В пятницу, 29 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 5,45 коп и составляет 28,0205 грн. Курс продажи упал на 4,45 коп – до 28,269 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,9 грн, максимальный – 28,07 грн. Для продажи минимальный курс – 28,18 грн, максимальный – 28,4 грн.

Средний курс покупки евро упал на 2,3 коп и составляет 33,764 грн. Средний курс продажи упал на 3,8 коп и составляет 34,233 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,5 грн, максимальный – 33,92 грн. Для продажи минимальный курс – 34,04 грн, максимальный – 34,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 6 коп и составляет 3,39 грн. Средний курс продажи упал на 0,2 коп и составляет 3,827 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,68 грн. Для продажи минимальный курс – 3,72 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина

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