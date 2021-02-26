Доллар и евро подешевели. Наличные курсы валют

В пятницу, 26 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 4,3 коп и составляет 27,781 грн. Курс продажи упал на 4,85 коп – до 28,0155 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,65 грн, максимальный – 27,87 грн. Для продажи минимальный курс – 27,95 грн, максимальный – 28,13 грн.

Средний курс покупки евро упал на 3,65 коп и составляет 33,6425 грн. Средний курс продажи упал на 4,2 коп и составляет 34,103 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,4 грн, максимальный – 33,85 грн. Для продажи минимальный курс – 33,92 грн, максимальный – 34,3 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,5 коп и составляет 3,424 грн. Средний курс продажи упал на 1,7 коп и составляет 3,847 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,75 грн. Для продажи минимальный курс – 3,75 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина

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