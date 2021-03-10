Доллар и евро подешевели. Наличные курсы валют

В среду, 10 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 4 коп и составляет 27,5815 грн. Курс продажи упал на 4,45 коп – до 27,832 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,4 грн, максимальный – 27,67 грн. Для продажи минимальный курс – 27,75 грн, максимальный – 27,95 грн.

Средний курс покупки евро упал на 3,9 коп и составляет 32,6915 грн. Средний курс продажи упал на 7,95 коп и составляет 33,1545 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,35 грн, максимальный – 32,9 грн. Для продажи минимальный курс – 32,95 грн, максимальный – 33,3 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,1 коп и составляет 3,385 грн. Средний курс продажи упал на 0,4 коп и составляет 3,831 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,71 грн. Для продажи минимальный курс – 3,75 грн, максимальный – 3,95 грн.

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Анна Ишутина

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