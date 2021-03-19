Доллар и евро подешевели. Наличные курсы валют

В пятницу, 19 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 1,05 коп и составляет 27,5795 грн. Курс продажи упал на 1,4 коп – до 27,806 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,4 грн, максимальный – 27,67 грн. Для продажи минимальный курс – 27,74 грн, максимальный – 27,92 грн.

Средний курс покупки евро упал на 6,1 коп и составляет 32,744 грн. Средний курс продажи упал на 9,25 коп и составляет 33,1815 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,45 грн, максимальный – 32,94 грн. Для продажи минимальный курс – 33,1 грн, максимальный – 33,35 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,3 коп и составляет 3,401 грн. Средний курс продажи упал на 2 коп и составляет 3,827 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,7 грн. Для продажи минимальный курс – 3,75 грн, максимальный – 3,95 грн.

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Анна Ишутина

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