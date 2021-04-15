Доллар и евро подешевели. Наличные курсы валют

В четверг, 15 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 12,6 коп и составляет 27,774 грн. Курс продажи упал на 13,15 коп – до 28,0225 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,65 грн, максимальный – 27,85 грн. Для продажи минимальный курс – 27,96 грн, максимальный – 28,1 грн.

Средний курс покупки евро упал на 7,45 коп и составляет 33,1005 грн. Средний курс продажи упал на 12,25 коп и составляет 33,546 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,8 грн, максимальный – 33,25 грн. Для продажи минимальный курс – 33,36 грн, максимальный – 33,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1 коп и составляет 3,325 грн. Средний курс продажи упал на 1,7 коп и составляет 3,773 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,65 грн. Для продажи минимальный курс – 3,65 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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