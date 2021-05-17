Доллар и евро подешевели. Наличные курсы валют

В понедельник, 17 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 6,6 коп и составляет 27,4455 грн. Курс продажи упал на 5 коп – до 27,68 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,3 грн, максимальный – 27,5 грн. Для продажи минимальный курс – 27,62 грн, максимальный – 27,78 грн.

Средний курс покупки евро упал на 4 коп и составляет 33,087 грн. Средний курс продажи упал на 3,65 коп и составляет 33,527 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,25 грн, максимальный – 33,3 грн. Для продажи минимальный курс – 32,55 грн, максимальный – 33,73 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,2 коп и составляет 3,349 грн. Средний курс продажи упал на 0,3 коп и составляет 3,802 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,7 грн. Для продажи минимальный курс – 3,74 грн, максимальный – 3,9 грн.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.