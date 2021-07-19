Доллар и евро подешевели. Наличные курсы валют

В понедельник, 19 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 3,15 коп и составляет 27,1015 грн. Курс продажи упал на 3,05 коп – до 27,3135 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,95 грн, максимальный – 27,17 грн. Для продажи минимальный курс – 27,23 грн, максимальный – 27,44 грн.

Средний курс покупки евро упал на 5,05 коп и составляет 31,903 грн. Средний курс продажи упал на 5,7 коп и составляет 32,2915 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,75 грн, максимальный – 32 грн. Для продажи минимальный курс – 32,16 грн, максимальный – 32,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,1 коп и составляет 3,312 грн. Средний курс продажи вырос на 0,2 коп и составляет – 3,751 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,63 грн. Для продажи минимальный курс – 3,67 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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