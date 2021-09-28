Доллар и евро подешевели. Наличные курсы валют

Во вторник, 28 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 8,2 коп и составляет 26,5095 грн. Курс продажи упал на 9,23 коп – до 26,7242грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,33 грн, максимальный – 26,56 грн. Для продажи минимальный курс – 26,66 грн, максимальный – 26,85 грн.

Средний курс покупки евро упал на 15,59 коп и составляет 30,8716 грн. Средний курс продажи упал на 15,32 коп и составляет 31,2768 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 30,65 грн, максимальный – 31 грн. Для продажи минимальный курс – 31,08 грн, максимальный – 31,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,6 коп и составляет 3,287 грн. Средний курс продажи вырос на 0,2 коп до 3,741 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,63 грн. Для продажи минимальный курс – 3,68 грн, максимальный – 3,9 грн.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.