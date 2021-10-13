Доллар и евро подешевели. Наличные курсы валют

В среду, 13 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 0,85 коп и составляет 26,264 грн. Курс продажи упал на 1,3 коп – до 26,4795 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,15 грн, максимальный – 26,32 грн. Для продажи минимальный курс – 26,4 грн, максимальный – 26,6 грн.

Средний курс покупки евро упал на 2,7 коп и составляет 30,2285 грн. Средний курс продажи упал на 3,35 коп и составляет 30,604 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 30,05 грн, максимальный – 30,35 грн. Для продажи минимальный курс – 30,45 грн, максимальный – 30,78 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,2 коп и составляет 3,307 грн. Средний курс продажи упал на 0,1 коп до 3,741 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,62 грн. Для продажи минимальный курс – 3,67 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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