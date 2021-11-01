Доллар и евро подешевели. Наличные курсы валют

В понедельник, 1 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 2,75 коп. и составляет 26,2115 грн. Курс продажи упал на 3,1 коп. и составляет 26,428 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,1 грн, максимальный – 26,27 грн. Для продажи минимальный курс – 26,35 грн, максимальный – 26,55 грн.

Средний курс покупки евро упал на 22,6 коп. и составляет 30,2145 грн. Средний курс продажи упал на 20,55 коп. и составляет 30,6235 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 30 грн, максимальный – 30,3 грн. Для продажи минимальный курс – 30,42 грн, максимальный – 30,85 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,7 коп. и составляет 3,324 грн. Средний курс продажи упал на 1,8 коп. до 3,778 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,65 грн. Для продажи минимальный курс – 3,7 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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