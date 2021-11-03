Доллар и евро подешевели. Наличные курсы валют

В среду, 3 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 3,35 коп. и составляет 26,192 грн. Курс продажи упал на 3,3 коп. и составляет 26,407 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,1 грн, максимальный – 26,25 грн. Для продажи минимальный курс – 26,3 грн, максимальный – 26,55 грн.

Средний курс покупки евро упал на 6 коп. и составляет 30,23 грн. Средний курс продажи упал на 6,45 коп. и составляет 30,596 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 30,05 грн, максимальный – 30,35 грн. Для продажи минимальный курс – 30,44 грн, максимальный – 30,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,2 коп. и составляет 3,313 грн. Средний курс продажи упал на 0,5 коп. до 3,758 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,61 грн. Для продажи минимальный курс – 3,68 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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